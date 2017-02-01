Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Нурсултан Назарбаев переговорил с премьер-министром Пакистана

1 февраля 2017, 18:05

Наваз Шариф пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества.


Состоялся телефонный разговор Главы государства с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Пакистана в Казахстан в августе 2015 года.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Пакистаном.

Н.Шариф пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, который состоится в марте текущего года в Исламабаде.

Учитывая председательство Республики Казахстана в Комитете по Афганистану в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН, стороны также обменялись мнениями по ситуации в Исламской Республике Афганистан. Была выражена общая позиция, заключающаяся в заинтересованности достижения мира и стабильности, внутренней гармонии в этой стране.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ШОС.

Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

Фото: Sputnik / Алексей Никольский.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...