Нурсултан Назарбаев переговорил с премьер-министром Пакистана

Состоялся телефонный разговор Главы государства с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Пакистана в Казахстан в августе 2015 года.





Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Пакистаном.





Н.Шариф пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, который состоится в марте текущего года в Исламабаде.





Учитывая председательство Республики Казахстана в Комитете по Афганистану в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН, стороны также обменялись мнениями по ситуации в Исламской Республике Афганистан. Была выражена общая позиция, заключающаяся в заинтересованности достижения мира и стабильности, внутренней гармонии в этой стране.





Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ШОС.





Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.



