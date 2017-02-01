Лилия Рах записала видеообращение
1 февраля 2017, 18:26
Она поблагодарила всех, кто помогал ей и ее семье.
Известная и успешная бизнесвумен Лилия Рах записала видеообращение для казахстанцев. Видеозапись была опубликована в Facebook, передает Zakon.kz.
"Я дома, я со своими детьми, и я просто со всеми вами. Я теперь знаю, что такое счастье. Я очень хочу поблагодарить всех людей, которые поверили, которые желали, чтобы я оказалась дома, чтобы я оказалась с ними. Я очень люблю людей, я всегда любила. Наверное, мне это помогло", - сказала Рах.
Она поблагодарила всех, кто помогал ей и ее семье. Также она отметила профессионализм адвокатов, представлявших ее на процессе.
"Очень трогательно обрести этот мир вновь. И меня сейчас переполняет чувство благодарности настолько, что просто атрофированы все другие чувства. Благодарность, любовь настолько переполняют, что мне хочется сейчас жить. Как мне однажды сказал старший товарищ: "просто живите". Так вот, я хочу просто жить сегодня и сейчас и надеяться на очень хорошее будущее", - заключила Рах.
23 августа 2016 года Лилию Рах арестовала полиция. Бизнесвумен проходила подозреваемой по делу о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Она была признана виновной и ей назначили 7 лет отбывания наказания в тюрьме. Сама Лилия Рах была сильно возмущена приговором суда, защита подсудимых обжаловала приговор. 26 января 2017 года ее отпустили на свободу прямо из зала суда. Судебный процесс длился пять месяцев.
Фото: кадр из видео.
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