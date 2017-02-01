Известная и успешная бизнесвумен Лилия Рах записала видеообращение для казахстанцев.

"Я дома, я со своими детьми, и я просто со всеми вами. Я теперь знаю, что такое счастье. Я очень хочу поблагодарить всех людей, которые поверили, которые желали, чтобы я оказалась дома, чтобы я оказалась с ними. Я очень люблю людей, я всегда любила. Наверное, мне это помогло", - сказала Рах.





Она поблагодарила всех, кто помогал ей и ее семье. Также она отметила профессионализм адвокатов, представлявших ее на процессе.



