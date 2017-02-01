На территории Республики Казахстан правовые отношения, связанные с оказанием государственной адресной социальной помощи населению, регулируются Законом РК от 17 июля 2001 года № 246-II «О государственной адресной социальной помощи».

В соответствии со статьей 2 указанного закона право на адресную социальную помощь имеют граждане Республики Казахстан, оралманы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, со среднедушевым доходом, не превышающим черты бедности.

Размер черты бедности определяется ежеквартально центральным исполнительным органом на основе величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в процентном выражении в зависимости от экономических возможностей государства.

В соответствии с вышеуказанным, приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 15 декабря 2016 года № 1068 определен размер черты бедности на 1 квартал 2017 года по Республике Казахстан в размере 40% от прожиточного минимума, рассчитанного за истекший квартал Министерством национальной экономики Республики Казахстан.