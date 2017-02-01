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Депутат прокомментировал слухи о пересмотре границ России и Казахстана

1 февраля 2017, 18:33

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что В Госдуме никогда не звучала такая идея.


В Госдуме никогда не звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

"В последние дни преимущественно украинские СМИ широко растиражировали высказывания депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова, сделанные в ходе круглого стола в Госдуме 26 января, приписав ему территориальные претензии к Казахстану. Смею заверить, что никто не имел в виду пересмотр границ РФ с Казахстаном. Цитата явно выдернута из контекста выступления и сопровождается собственными, явно натянутыми выводами журналистов", — сказал журналистам Слуцкий.

Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам. "Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу", — подчеркнул Слуцкий.

Он обратил внимание, что депутат Шперов ни в коей мере не имел в виду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий.

"В Государственной думе никогда не звучала такая идея. Смею заверить, что ни в парламентских фракциях, ни профильных комитетах — по международным делам и делам СНГ — таких предложений не могло возникнуть. Для этого нет никаких оснований", — заключил он.

Фото: РИА Новости. Владимир Федоренко.

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