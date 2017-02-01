Депутат прокомментировал слухи о пересмотре границ России и Казахстана

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что В Госдуме никогда не звучала такая идея.

В Госдуме никогда не звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает передает РИА Новости





"В последние дни преимущественно украинские СМИ широко растиражировали высказывания депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Павла Шперова, сделанные в ходе круглого стола в Госдуме 26 января, приписав ему территориальные претензии к Казахстану. Смею заверить, что никто не имел в виду пересмотр границ РФ с Казахстаном. Цитата явно выдернута из контекста выступления и сопровождается собственными, явно натянутыми выводами журналистов", — сказал журналистам Слуцкий.





Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам. "Между нашими странами не может и не должно возникать никакого напряжения, тем более по такому надуманному и необоснованному поводу", — подчеркнул Слуцкий.





Он обратил внимание, что депутат Шперов ни в коей мере не имел в виду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий.





"В Государственной думе никогда не звучала такая идея. Смею заверить, что ни в парламентских фракциях, ни профильных комитетах — по международным делам и делам СНГ — таких предложений не могло возникнуть. Для этого нет никаких оснований", — заключил он.



