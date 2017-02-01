В прокуратуре Жамбылской области подвели итоги работы за 2016 год

Руководством Генеральной прокуратуры в настоящее время принимаются ряд превентивных мер, направленных на улучшение работы, - отметил прокурор области.

1 февраля прокуратурой Жамбылской области были подведены итоги работы за 2016 год, передает передает Zakon.kz





В своем выступлении прокурор области Ернат Сыбанкулов отметил, что прокурорам в прошедшем году удалось вернуть в бюджет страны более одного миллиарда тенге, в результате вмешательства прокуроров удалось предотвратить потери бюджета в размере 3-х миллиардов тенге, из теневого оборота изъято и возвращено в бюджет 400 млн. тенге. По исполнительным листам взысканы в доход государства свыше 346 млн. тенге.





Около 13 тыс. работников благодаря действиям прокуроров смогли получить причитающуюся им заработную плату в размере 849 млн. тенге.





По акту надзора снижены тарифы родительской платы в 44-х детских дошкольных учреждениях города с 10 500 до 8 500 тенге, предоставляющих образовательные услуги 22 тысячам детей.





Также удалось снизить количество зарегистрированных уголовных правонарушений на 11,3 %.Вместо заключения под арест стали чаще применять залог.





Существенно добились уменьшения количества незаконно доставленных лиц в служебное помещение органов уголовного преследования (с 52 до 7).





В местах лишения свободы работой обеспечены 75 % осужденных, также 88 % освобожденных обеспечены работой на свободе, что позволит им вновь не попасть в орбиту преступности.





Принятыми мерами, к уголовной ответственности привлечены 17 представителей организованной преступности, 5 из которых лидеры.





Реализовано несколько социально значимых проектов, в результате из зарубежных теологических учебных заведений, из т.н. «стран риска» возвращено 11 студентов, выявлены более 90 фактов двойного (тройного гражданства), вследствие которого иностранцы необоснованно получали пенсии и пособия в Казахстане. Не допущено закрытие 7 крупных предприятий, впервые в республике стали применять поручительство вместо осуждения лиц совершивших небольшой степени тяжести преступления.





Завершая итоги коллегии, прокурор области отметил, что работа прокуроров в 2017 год должна быть всецело направлена на обеспечение законности и правопорядка, исполнения поручений Главы государства, в т.ч. озвученных в Послании народу Казахстана.









Руководством Генеральной прокуратуры в настоящее время принимаются ряд превентивных мер, направленных на улучшение нашей работы, необходимо полностью соответствовать этим требованиям, особо обращая внимание на собственное поведение, методы работы с населением, вникать в проблемы людей – резюмировал Ернат Сыбанкулов.



