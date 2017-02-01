В прокуратуре Жамбылской области подвели итоги работы за 2016 год
1 февраля 2017, 18:43
Руководством Генеральной прокуратуры в настоящее время принимаются ряд превентивных мер, направленных на улучшение работы, - отметил прокурор области.
1 февраля прокуратурой Жамбылской области были подведены итоги работы за 2016 год, передает Zakon.kz.
В своем выступлении прокурор области Ернат Сыбанкулов отметил, что прокурорам в прошедшем году удалось вернуть в бюджет страны более одного миллиарда тенге, в результате вмешательства прокуроров удалось предотвратить потери бюджета в размере 3-х миллиардов тенге, из теневого оборота изъято и возвращено в бюджет 400 млн. тенге. По исполнительным листам взысканы в доход государства свыше 346 млн. тенге.
Около 13 тыс. работников благодаря действиям прокуроров смогли получить причитающуюся им заработную плату в размере 849 млн. тенге.
По акту надзора снижены тарифы родительской платы в 44-х детских дошкольных учреждениях города с 10 500 до 8 500 тенге, предоставляющих образовательные услуги 22 тысячам детей.
Также удалось снизить количество зарегистрированных уголовных правонарушений на 11,3 %.Вместо заключения под арест стали чаще применять залог.
Существенно добились уменьшения количества незаконно доставленных лиц в служебное помещение органов уголовного преследования (с 52 до 7).
В местах лишения свободы работой обеспечены 75 % осужденных, также 88 % освобожденных обеспечены работой на свободе, что позволит им вновь не попасть в орбиту преступности.
Принятыми мерами, к уголовной ответственности привлечены 17 представителей организованной преступности, 5 из которых лидеры.
Реализовано несколько социально значимых проектов, в результате из зарубежных теологических учебных заведений, из т.н. «стран риска» возвращено 11 студентов, выявлены более 90 фактов двойного (тройного гражданства), вследствие которого иностранцы необоснованно получали пенсии и пособия в Казахстане. Не допущено закрытие 7 крупных предприятий, впервые в республике стали применять поручительство вместо осуждения лиц совершивших небольшой степени тяжести преступления.
Завершая итоги коллегии, прокурор области отметил, что работа прокуроров в 2017 год должна быть всецело направлена на обеспечение законности и правопорядка, исполнения поручений Главы государства, в т.ч. озвученных в Послании народу Казахстана.
Руководством Генеральной прокуратуры в настоящее время принимаются ряд превентивных мер, направленных на улучшение нашей работы, необходимо полностью соответствовать этим требованиям, особо обращая внимание на собственное поведение, методы работы с населением, вникать в проблемы людей – резюмировал Ернат Сыбанкулов.
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