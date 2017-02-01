В Павлодарской области обсудили основные положения Послания Президента

Сегодня под председательством главы региона Булата Бакауова состоялся актив области по разъяснению основных положений Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» , сообщает сайт акимата Павлодарской области.





Аким области отметил, что это Послание особенное, которое дает нам важное и четкое направление для работы в предстоящий период.





Булат Бакауов по каждому приоритету в отдельности, отраженному в Послании Главы Государства, поставил конкретные задачи:





- Первый приоритет - ускоренная технологическая модернизация экономики. Будет принята новая программа «Цифровой Казахстан» для применения современных IT-технологий. Необходимо подготовить конкретные предложения по поэтапному подключению до 2020 года сел области к оптоволоконной линии. Мы должны разработать детальный план по развитию научного и инновационного сектора области, усилить работу по развитию научного и инновационного потенциала на базе ВУЗов. В нашем регионе для этого созданы все условия – открыты две Start-up академии, научно-технологический центр.





Как отметил Глава Государства основным фактором должно стать внедрение элементов Четвертой промышленной революции. Второе – развитие конкурентоспособных экспортных производств. Поддержка экспортерам будет оказываться по принципу «одного окна». По поручению Президента до 1 сентября будут разработаны две новые Стратегии - единая экспортная стратегия и инвестиционная стратегия. Нашей области, как индустриальному региону, осуществляющему торговые операции с более 70 странами мира, следует активнее осваивать экспортные ниши на мировом и региональном рынках. Большое внимание будет уделяться привлечению иностранных инвестиций. Перспектива для нашего региона в данном направлении является реализация совместных казахстанско-китайских проектов.





Четвертое – как отметил Глава государства, новым драйвером экономики станет аграрный сектор. Будут пересмотрены принципы выделения субсидий и переход на страхование продукции; необходимо продолжить работу по созданию сельских потребительских кооперативов. Важным условием остается дальнейшее развитие сферы глубокой переработки сельхозпродукции, создание эффективной системы хранения,

транспортировки и сбыта товаров. Предстоит решить задачи по повышению уровня производительности труда и снижению производственных расходов. Главной задачей акимов всех уровней остается вопрос рационального и эффективного использования земель. Президент страны поставил перед нами конкретную задачу по увеличению площади орошаемых земель. Отдельным направлением должно стать развитие научного потенциала в аграрном секторе и использование его достижений в производстве. С учетом поставленных задач в ближайшее время должна быть завершена работа по разработке планов развития АПК всех городов и районов Павлодарской области.





Кроме того, важно изучить вопросы по развитию транспортного и транзитного потенциала нашей области с приграничными регионами, развития транспортной инфраструктуры и повышения уровня сервиса.





Шестое направление – развитие строительного сектора, который должен стать полноценным драйвером отечественной экономики. Все мероприятия в данном направлении будут реализовываться через новую жилищную программу «Нурлы жер», в которой заложены комплексные меры по развитию рынка жилья. Для социально уязвимых слоев населения продолжится развитие системы арендного жилья без права выкупа. Для массового жилищного строительства мы будем выделять соответствующие земельные участки и подводить необходимую инфраструктуру. При этом обязательным условием станет строительство индивидуальных домов в едином архитектурном стиле.





Что касается модернизации рынка труда, необходимо предусмотреть условия для трудоустройства высвобождаемых работников и перетока их из одной сферы в другую. В этой связи поручаю разработать детальную «дорожную карту» и обязательно включить в нее мероприятия по финансированию переподготовки сокращаемых работников и их дальнейшему трудоустройству. По всей стране будут реформированы центры занятости и создана единая онлайн-платформа по всем вакантным рабочим местам и населенным пунктам.





Во втором приоритете – кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды. Для дальнейшего развития массового предпринимательства с этого года уже начата реализация новой программы продуктивной занятости. Поручаю разработать комплекс мер по дальнейшему развитию массового и семейного предпринимательства. Новым критерием оценки эффективности акимов всех уровней станет количество созданных постоянных рабочих мест. К 1 июля в стране будут приняты системные меры по дерегулированию бизнеса. Теперь акимов будут оценивать по новому показателю – «легкость ведения бизнеса».





В завершении актива аким области особо подчеркнул - Наша с Вами цель - воплотить в жизнь все эти задачи с использованием имеющихся ресурсов и возможностей. Все поставленные цели реальны и достижимы. Сейчас наступает время действий. Уверен, что наша совместная слаженная работа позволит нам достойно справиться со всеми поставленными задачами.