МИД РК: Погибший в Таиланде казахстанец являлся жителем Алматы

Мужчина находился на отдыхе в Паттайе вместе со своей женой и 2 февраля должен был отправиться домой.

Гражданин Казахстана, тело которого было обнаружено в Таиланде, являлся жителем Алматы, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.





В ночь на 1 февраля в городе Паттайя в одной из гостиниц без признаков насильственной смерти было обнаружено тело гражданина Казахстана 1976 года рождения.





По словам Жайнакова, погибший являлся жителем Алматы.





"В гостиничном номере с погибшим находилась его гражданская жена. Пара прибыла на отдых в Таиланд 20 января 2017 года и 2 февраля должна была вернуться в Казахстан ", — добавил Жайнаков.





В настоящее время местные правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Посольство Казахстана в Таиланде проинформировало родственников погибшего, заключил глава пресс-службы.





Ранее портал pattayaone.news сообщил, что полицейские обнаружили тело казахстанского туриста в одном из отелей в курортном тайском городе Паттайя. Полицейские обнаружили в комнате обнаженное тело мужчины, рядом на кровати лежала девушка в сильном алкогольном опьянении, которая плакала и ничего не могла объяснить следователям.





Предварительный осмотр трупа показал, что смерть наступила, предположительно, за сутки до того, как было обнаружено тело. Судя по всему, пара сильно злоупотребляла алкоголем, об этом свидетельствует множество пустых бутылок из-под местного спиртного, найденных повсюду в комнате, информировал портал.







