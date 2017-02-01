В Караганде состоялось заседание актива области по обсуждению Послания Главы государства

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков отметил, что цель встречи - осмыслить задачи Послания, определить место и роль региона по их реализации, чтобы в результате вместе со всей страной выйти на качественно новый уровень социально-экономического развития. Он подчеркнул, что к третьей модернизации Казахстана угольный регион подошел с определенными достижениями, сообщает пресс-служба акима области.





По итогам года рост валового регионального продукта ожидается на уровне 1,3%. Выпуск объема продукции сельского хозяйства по итогам года обеспечен на уровне 108,6%. На 7% увеличилось количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В основной капитал инвестировано 315,4 млрд. тенге, введено в эксплуатацию более 340 тыс. квадратных метров жилья или 2809 квартир. Уровень безработицы составил 4,9%. За 2016 год запущено 10 проектов Карты индустриализации общей стоимостью более 100 млрд. тенге, создано около 1000 рабочих мест.





В сфере применения цифровых технологий в индустрии в нашем регионе есть определенный опыт.





В Караганде располагается республиканский фармацевтический хаб, который в своей работе активно использует электронный интеллект. Развивается применение цифровых технологий в сферах образования и услуг. К примеру, электронный школьный дневник, онлайн-запись к врачу.До конца года планируется реализовать проект электронной очереди в детские сады, проект создания регионального офиса инноваций и пр.





Третья модернизация Казахстана требует еще более креативного подхода – автоматизация, роботизация, использование искусственного интеллекта позволят производителям Карагандинской области значительно повысить производительность труда, а значит, повысить конкурентоспособность своей продукции.





В послании Глава государства ставит задачу продолжить индустриализацию с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях.Для этого в регионе требуется активизировать работу по развитию и продвижению производимой продукции на внешние рынки. Как показывает практика, продукция казахстанского производства востребована на мировом рынке, по ее представлению за пределами страны будет оказываться всесторонняя помощь.





Отметим также, что за период индустриализации в рамках Карты запущено 78 проектов, из них 14 проектов выпускают продукцию на экспорт в такие страны как Россия, Китай, Киргизия, Турция, США. 15 инвестиционных проектов Карты реализованы с участием иностранного капитала.





Также в совещании были определены основные направления в реализации задач, озвученных Главой государства.





Ректор КарГТУ, доктор технических наук Марат Ибатов подчеркнул, что ученая общественность всецело поддерживает предложенную Главой государства ускоренную технологическую модернизацию экономики Казахстана и осознает особую ответственность за качественное выполнение задач по воспитанию необходимых специалистов, увеличению инновационного вклада науки в развитие индустрии.





На совещании также выступили депутат Жезказганского городского маслихата, меценат образования,председатель Совета общественного согласия областной Ассамблеи народа Казахстана в г.Жезказгане Бекзат Алтынбеков, директор Нурказганской обогатительной фабрики ТОО «Корпорация Казахмыс» Мурат Бурибаев, директор ТОО «Гиппократ» Надежда Хохлова, и.о. директора корпоративного фонда «Фонд поддержки и развития предпринимательства» Сайран Сыздыкова, глава КХ «Акатан» Шетского района Биржан Иманов.





До каждого жителя области необходимо донести сущность этого документа, в котором расписана вся программа действия нашей страны в ближайшее время.





- Уверен, что не только власть, но и карагандинцы приложат все свои силы, знания и умения для успешного решения задач, поставленных Президентом страны в Послании народу Казахстана, - завершая встречу, подчеркнул аким области Нурмухамбет Абдибеков и дал ряд конкретных поручений.



