В ДТП в Новой Москве погибли девять человек

Столкнулись "УАЗ" и Toyota. Для эвакуации пострадавших вылетели два спасательных вертолета.

Число жертв крупной дорожной аварии в Новой Москве выросло до девяти, в ДТП выжили только три человека, сообщил сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.





"По последним данным, девять человек погибли, три пострадали", — сказал он.





Официально эта информация пока не подтверждена. Ранее в УГИБДД Москвы заявляли о восьми погибших и трех пострадавших.





Авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись "УАЗ" и Toyota, в результате чего "УАЗ" загорелся, внутри оказались заблокированы люди. Для эвакуации пострадавших вылетели два спасательных вертолета.



