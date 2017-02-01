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В ДТП в Новой Москве погибли девять человек

1 февраля 2017, 19:32

Столкнулись "УАЗ" и Toyota. Для эвакуации пострадавших вылетели два спасательных вертолета.


Число жертв крупной дорожной аварии в Новой Москве выросло до девяти, в ДТП выжили только три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По последним данным, девять человек погибли, три пострадали", — сказал он.

Официально эта информация пока не подтверждена. Ранее в УГИБДД Москвы заявляли о восьми погибших и трех пострадавших.

Авария произошла на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино: столкнулись "УАЗ" и Toyota, в результате чего "УАЗ" загорелся, внутри оказались заблокированы люди. Для эвакуации пострадавших вылетели два спасательных вертолета.

Фото: РИА Новости. Павел Лисицын.

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