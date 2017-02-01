Аким Карагандинской области предложил открыть спецшколу для одаренных детей по IT

Карагандинская область на сегодня является лидером по внедрению робототехники и развитию IT-компетенций.

Сегодня в областном акимате под председательством акима области Нурмухамбета Абдибекова состоялось собрание актива по обсуждению послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» , сообщает пресс-служба акима области.





«В Послании четко поставлены задачи перед Правительством, акимами всех уровней, перед всеми органами исполнительной власти, - сказал в своем выступлении Нурмухамбет Абдибеков, и дал ряд конкретных поручений.





Так, глава региона предложил рассмотреть возможность открытия специализированной школы с усиленным преподаванием информационных технологий, робототехники, физико-математических наук. Карагандинская область на сегодня является лидером по внедрению робототехники и развитию IT-компетенций. Школы области стали республиканской опорной экспериментальной площадкой по IT-технологиям и робототехнике. В регионе открыты 42 лаборатории робототехники.





В сфере образования в Карагандинской области до конца 2017 года поручено довести долю частных дошкольных организаций до 20%. В регионе уже имеется успешный опыт применения механизма ГЧП. Как отметил Нурмухамбет Абдибеков, в прошлом году в области было открыто 13 частных детских садов на 1,5 тысячи мест. Чтобы охватить такое количество детей дошкольным образованием, из бюджета на строительство понадобилось бы 6,5 млрд. тенге.





Кроме того, для выполнения задач, поставленных Главой государства в Послании, аким Карагандинской области распорядился провести работу по развитию углехимического производства и технологий по глубокой переработке угля, а также для внедрения ноу-хау в регионе поручено создать Региональный офис инноваций. Поручения акима коснулись всех сфер социально-экономического развития, указанных в Послании Президента народу Казахстана.