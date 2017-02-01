Полицейские подтвердили наличие временных блок-постов у Алматы
1 февраля 2017, 19:49
Временные блок-посты будут действовать до завершения Универсиады.
Полицейские Алматинской области подтвердили информацию о функционировании на подъездах в город Алматы временных блок-постов, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.
«Действительно близ Алматы созданы 9 полицейских блок-постов, действующие в целях усиления мер безопасности во время проведения 28-й зимней Универсиады. Кроме того, в их задачи входит работа по линии розыскной деятельности согласно имеющихся ориентировок по безвести пропавшим лицам и уголовным преступникам, а также предупредительно-разъяснительная работа с водителями автотранспортных средств» - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
По заверению полицейских региона временные блок-посты будут действовать вплоть до завершения спортивного мероприятия, то есть до 9 февраля т.г. В связи с чем правоохранители просят отнестись с пониманием к проверочным действиям стражей порядка.
Фото: life24.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842164-3886d6a8ac859a7423d721d4c4222f9a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...