Полицейские подтвердили наличие временных блок-постов у Алматы

Полицейские Алматинской области подтвердили информацию о функционировании на подъездах в город Алматы временных блок-постов, передает передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.





«Действительно близ Алматы созданы 9 полицейских блок-постов, действующие в целях усиления мер безопасности во время проведения 28-й зимней Универсиады. Кроме того, в их задачи входит работа по линии розыскной деятельности согласно имеющихся ориентировок по безвести пропавшим лицам и уголовным преступникам, а также предупредительно-разъяснительная работа с водителями автотранспортных средств» - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





По заверению полицейских региона временные блок-посты будут действовать вплоть до завершения спортивного мероприятия, то есть до 9 февраля т.г. В связи с чем правоохранители просят отнестись с пониманием к проверочным действиям стражей порядка.



