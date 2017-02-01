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Полицейские подтвердили наличие временных блок-постов у Алматы

1 февраля 2017, 19:49

Временные блок-посты будут действовать до завершения Универсиады.


Полицейские Алматинской области подтвердили информацию о функционировании на подъездах в город Алматы временных блок-постов, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД области.

«Действительно близ Алматы созданы 9 полицейских блок-постов, действующие в целях усиления мер безопасности во время проведения 28-й зимней Универсиады. Кроме того, в их задачи входит работа по линии розыскной деятельности согласно имеющихся ориентировок по безвести пропавшим лицам и уголовным преступникам, а также предупредительно-разъяснительная работа с водителями автотранспортных средств» - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

По заверению полицейских региона временные блок-посты будут действовать вплоть до завершения спортивного мероприятия, то есть до 9 февраля т.г. В связи с чем правоохранители просят отнестись с пониманием к проверочным действиям стражей порядка.

Фото: life24.kz.

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