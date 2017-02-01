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Угрожавший самоубийством пациент клиники в Стамбуле сдался полиции

1 февраля 2017, 20:10

На приеме врач рекомендовал пациенту, бывшему полицейскому, стационарное лечение, что вызвало у больного резкую реакцию, он угрожал совершить суицид.


Вооруженный пациент психиатрического отделения стамбульской клиники "Джеррахпаша", который угрожал совершить самоубийство, сдался полиции. Об этом сообщает газета Posta, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что вооруженный пациент психиатрического отделения клиники захватил в заложники людей, однако главврач Зекайи Кутлубай опроверг эту информацию. По его словам, на приеме врач рекомендовал пациенту, бывшему полицейскому, стационарное лечение, что вызвало у больного резкую реакцию, он угрожал совершить суицид. После переговоров пациент сдался полиции.

Фото: AFP 2017/ Ozan Kose.

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