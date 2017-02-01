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Опрос: Порошенко доверяют только 13% населения Украины

1 февраля 2017, 20:27

Деятельность украинского правительства также не пользуется доверием украинцев - 72,8% респондентов не верят министрам.


Подавляющее большинство украинцев не доверяют действиям президента страны Петра Порошенко, правительства и парламента страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает ТАСС.

"Порошенко доверяют 13,7% респондентов, тогда как 69% украинцев не доверяют", - говорится в опросе. Парламенту не доверяют 82% опрошенных. Деятельность украинского правительства также не пользуется доверием украинцев - 72,8% респондентов не верят министрам.

При этом, как отмечают социологи, уровень недоверия по отношению к институтам власти одинаково высокий во всех регионах страны. В Центральной Украине - порядка 70% жителей не доверяют власти, на западе - более 60%, на юго-востоке почти 80% опрошенных не доверяют президенту, парламенту и правительству.

Как свидетельствуют данные опроса, украинцы также не верят национальным средствам массовой информации. Так, 76,3% респондентов не доверяют СМИ, а доверяют только 2,4%. Более половины опрошенных не верят национальной полиции патрульной полиции и службе безопасности.

Среди других социальных институтов традиционно наибольшим доверием пользуется церковь, общественные организации и волонтеры.
Киевский международный институт социологии провел собственный опрос общественного мнения "Омнибус" со 2 декабря по 12 декабря 2016 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Методом интервью опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Фото: relax.com.ua.

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