ФК "Кайрат" опроверг сообщения о рождении сына у Аршавина
1 февраля 2017, 20:43
Эта информация не соответствует действительности, - отметили в футбольном клубе.
ФК "Кайрат" опроверг сообщение о рождении у Андрея Аршавина сына, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.
"В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что у игрока ФК "Кайрат" Андрея Аршавина родился сын. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в тексте сообщения.
Фото: sport-express.ru.
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