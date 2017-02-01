ФК "Кайрат" опроверг сообщения о рождении сына у Аршавина

Эта информация не соответствует действительности, - отметили в футбольном клубе.

ФК "Кайрат" опроверг сообщение о рождении у Андрея Аршавина сына, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.









Фото: sport-express.ru.

"В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что у игрока ФК "Кайрат" Андрея Аршавина родился сын. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в тексте сообщения.