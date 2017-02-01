Чемпионкой Универсиады в беге на 3 000 метров стала конькобежка Марина Зуева

1 февраля 2017, 20:46

Многие специалисты еще до начала соревнований отмечали, что главным фаворитом будет 24-летняя представительница Беларуси Марина Зуева.


Чемпионкой Универсиады в беге на 3 000 метров стала белорусская конькобежка Марина Зуева, передает Zakon.kz.

1 февраля. Конькобежный спорт. Женщины. 3 000 метров:

Марина Зуева (Беларусь) - 4:18.26 2.

Нана Такахаши (Япония) - 4:27.68 3.

Елена Сохрякова (Россия) - 4:27.89

В среду первый из двух комплектов наград в конькобежном спорте разыграли женщины, состязавшиеся на дистанции 3 000 метров. Всего в стартовом протоколе значились имена 32-х спортсменок, но многие специалисты еще до начала соревнований отмечали, что главным фаворитом будет 24-летняя представительница Беларуси Марина Зуева.

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Фото: mgfso.ru.

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