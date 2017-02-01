Чемпионкой Универсиады в беге на 3 000 метров стала конькобежка Марина Зуева
1 февраля 2017, 20:46
Многие специалисты еще до начала соревнований отмечали, что главным фаворитом будет 24-летняя представительница Беларуси Марина Зуева.
Чемпионкой Универсиады в беге на 3 000 метров стала белорусская конькобежка Марина Зуева, передает Zakon.kz.
1 февраля. Конькобежный спорт. Женщины. 3 000 метров:
Марина Зуева (Беларусь) - 4:18.26 2.
Нана Такахаши (Япония) - 4:27.68 3.
Елена Сохрякова (Россия) - 4:27.89
В среду первый из двух комплектов наград в конькобежном спорте разыграли женщины, состязавшиеся на дистанции 3 000 метров. Всего в стартовом протоколе значились имена 32-х спортсменок, но многие специалисты еще до начала соревнований отмечали, что главным фаворитом будет 24-летняя представительница Беларуси Марина Зуева.
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Фото: mgfso.ru.
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