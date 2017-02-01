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Опубликовано видео ДТП в Новой Москве

1 февраля 2017, 20:57

В результате столкновения обе машины превратились в груду металла.


В Сети опубликовали видео, снятое видеорегистратором одной из машин, проезжавших мимо места смертельного ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

После столкновения загорелись и легковой автомобиль Toyota, и УАЗ. Напомним, в результате аварии 9 человек погибли на месте. Один из них скончался на руках у медиков.

По предварительным данным, пострадали 4 человека. Чтобы доставить пострадавших в больницу, к месту происшествия был выслан вертолет.

Отмечается, что в результате столкновения обе машины превратились в груду металла.


Фото: кадр из видео.

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