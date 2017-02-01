Сборная России по хоккею набрала дежурные три очка

Мужская сборная России по хоккею набрала три очка в матче против Латвии, сообщает сообщает Zakon.kz





1 февраля. Хоккей. Мужчины. Группа С.Россия – Латвия – 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)





Счет в этой встрече не отражает того, что происходило на площадке. Игра для российской команды простой не получилась. Соперник, хотя и уступал в классе, смог за счет желания и бойцовских качеств создать немало проблем действующему чемпиону Универсиады.





Во-первых, латвийцам удалось вывести оппонентов из равновесия. Так россияне получили за весь матч 18 минут штрафного времени и дважды играли против соперников в формате три на пять.





Во-вторых, команде Латвии удалось забить гол в ворота соперника, являющегося одним из главных фаворитов турнира (второго после хозяев).

В-третьих, интрига в этом поединке сохранялась целых два периода: в самом конце второй 20-тиминутки игрок сборной Латвии не реализовал выход один на один.





Впрочем, в конечном исходе матча в пользу России мало кто сомневался, что и подтвердил третий период, в котором российские хоккеисты провели 4 шайбы и полностью доминировали на площадке.





Таким образом, сборная России набрала очередные три очка и уверенно возглавляет таблицу группы С.





Положение команд после второго тура. 1. Россия – 6 очков. 2. Япония – 4. 3. Латвия – 2. 4. Корея – 0.





В третьем заключительном туре предварительного этапа в группе С встречаются следующие пары команд: Латвия – Корея (2 февраля); Россия – Япония (3 февраля).





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