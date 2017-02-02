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В МИД РК отреагировали на слова российского депутата

2 февраля 2017, 00:16

Вопросы двустороннего сотрудничества обсудили представители внешнеполитических ведомств Казахстана и России.


1 февраля 2017 года по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор первого заместителя Министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди со статс-секретарем – заместителем Министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.

Дипломаты обсудили вопросы казахстанско-российского сотрудничества и двустороннего взаимодействия в многостороннем формате, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Стороны подтвердили, что казахстанско-российские отношения строятся на основе Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе.

Напомним, ранее в СМИ была распространена информация о якобы высказанных российским депутатом Павлом Шперовым территориальных претензиях к Казахстану.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуме никогда не звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана. Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам.

Он обратил внимание, что депутат Шперов ни в коей мере не имел в виду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий.

Фото: today.kz.

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