В МИД РК отреагировали на слова российского депутата

1 февраля 2017 года по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор первого заместителя Министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди со статс-секретарем – заместителем Министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства РК.





Дипломаты обсудили вопросы казахстанско-российского сотрудничества и двустороннего взаимодействия в многостороннем формате, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.





Стороны подтвердили, что казахстанско-российские отношения строятся на основе Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке и Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной границе.





Напомним , ранее в СМИ была распространена информация о якобы высказанных российским депутатом Павлом Шперовым территориальных претензиях к Казахстану.





Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Госдуме никогда не звучала идея о пересмотре границ России и Казахстана. Он отметил, что Казахстан — братское для России государство, ближайший партнер по Евразийскому экономическому союзу, а также политической, торгово-экономической и гуманитарной сферам.





Он обратил внимание, что депутат Шперов ни в коей мере не имел в виду вопроса пересмотра существующих границ в рамках ЕАЭС между Казахстаном и Россией или приписанных территориальных претензий.



