Меркель дали премию за отношение к беженцам
2 февраля 2017, 00:34
По словам Меркель, она не привыкла слышать так много добрых слов насчет ее решений, принятых в сфере миграционной политики.
Оргкомитет премии имени Ойгена Больца в среду вручил награду канцлеру Германии Ангеле Меркель за ее позицию в отношении приема беженцев. Об этом сообщает агентство dpa, передает РИА Новости.
Ойген Больц был статс-президентом Вюртенберга и участником заговора против Адольфа Гитлера, в его честь и в честь борцов антифашистского сопротивления в Германии названа премия за гражданское мужество. Денежный эквивалент награды составляет 5 тысяч евро, награждение прошло в столице федеральной земли Баден-Вюртемберга, городе Штутгарте.
По словам Меркель, она не привыкла слышать так много добрых слов насчет ее решений, принятых в сфере миграционной политики.
"Немного странно, потому что обычно я привыкла проводить весь день в борьбе", — сказала канцлер, получая награду. В своей речи политик поблагодарила граждан Германии и ЕС за солидарность и гражданское мужество. "Европа теперь так сильна только потому, что мы помогаем ей держаться единой", — сказала канцлер.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.
Татьяна Фирсова.
Фото: AFP 2017/ dpa/Kay Nietfeld.
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