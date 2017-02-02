Пожилая супружеская пара пробыла в рабстве 5 месяцев

Как сообщают сотрудники прокуратуры, сегодня такие случаи встречаются в их практике всё чаще.

Пожилая супружеская пара попала в плен к предприимчивому знакомому. Почти полгода людей держали в сарае, кормили отходами и заставляли выполнять все, что им приказывали. Хранить молчание вынуждали большие проблемы с документами, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





Аязгуль Нурымбетова до с их пор с ужасом вспоминает то, что произошло с ней и с её мужем.





25 лет назад Куатбек и Аязгуль Нурымбетовы переехали из Казахстана в Узбекистан. Но там жизнь у супругов не сложилась. В 2012-ом году они решили вернуться на Родину. А вот паспорта у них так и остались советского образца. Поэтому ни на одну работу Куатбека не принимали.





«Когда я приехал сюда, у меня были знакомый. Я сразу к нему обратился. Он предложил 2 дня попасти баранов»,- говорит пострадавший Куатбек Нурымбетов.





В итоге это затянулось на 5 месяцев.





«Денег нам он не выдавал. А я перенес инсульт, и не могу такие работы выполнять. Тем более там очень холодно, а дома отопления нет»,- говорит Куатбек Нурымбетов.





Отсутствие отопления стало наименьшей из бед. По словам супругов, их постоянно избивали, им приходилось питаться отходами, которые их так называемый хозяин приносил с пастбища. А однажды он попытался их продать.





— Его предложили отдать за телефон. Они отказались. Тогда он сказал, что сделает из него раба. Что он никому не нужен и, что здесь и умрет.





По рассказам супругов, они не раз обращались в Департамент внутренних дел, но помогать им отказывались и даже сами приводили обратно. Только спустя несколько месяцев они узнали про правовой центр, который занимается юридической и психологической помощью тем, кто стал жертвами насилия и торговли людьми.





«У них… жена, получается супруга, говорит, что даже 5 месяцев не купались люди, представляете? Даже сидеть не может, проблемы со спиной и просила отпустить, они их не отпускали, говорили, что их сдадут в миграционную полицию, угрожали правоохранительными органами, запугивали их»,- рассказала социальный работник правового центра Шахло Юсупжанова.





В прошлом году в правовой центр Южно-Казахстанской области обратились порядка трех с половиной тысяч человек. Из них полторы тысячи стали жертвами торговли людьми. Это только те, кто решился прийти за помощью.





«Данное преступление является все-таки латентным, то, что непосредственно, не всегда вот люди могут найти вот помощь, или некоторые боятся обращаться в правоохранительные органы за помощью. Некоторые являются жертвами в течение многих лет»,- рассказал юрист Эльдар Хамиулин.





Как сообщают сотрудники прокуратуры, сегодня такие случаи встречаются в их практике всё чаще.





«Женщины увезли трех жительниц Шымкента в город Атырау, избивали и заставляли заниматься проституцией. По этому случаю суд вынес приговор, преступницы были осуждены на срок от 4 до 5 лет»,- говорит заместитель начальника Онер Абдихалык.





Сейчас Қуатбек и Аязгуль наконец-то чувствуют себя свободными людьми. Они отправили запрос в Узбекистан, чтобы определить свой юридический статус, а затем оформить казахстанское гражданство. А пока супруги продолжают работать на пастбище на другого человека, и на этот раз добровольно.





Юлия Ласеева.







