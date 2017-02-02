В Австралии осьминог попытался напасть на дайвера
2 февраля 2017, 01:04
Надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.
Жительница австралийского Мельбурна во время дайвинга сняла на видео потревоженного осьминога, который оказался не на шутку рассержен, передает РИА Новости.
Устрашающе надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.
На своей странице в Facebook автор видео отметила, что никогда ранее не встречалась с таким поведением у осьминогов. "Он явно не стесняется камеры", — пошутила она.
Женщина предположила, что осьминог был просто голоден и недоволен тем, что люди помешали его утренней охоте.
Фото: кадр из видео.
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