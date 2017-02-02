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В Австралии осьминог попытался напасть на дайвера

2 февраля 2017, 01:04

Надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.


Жительница австралийского Мельбурна во время дайвинга сняла на видео потревоженного осьминога, который оказался не на шутку рассержен, передает РИА Новости.

Устрашающе надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.

На своей странице в Facebook автор видео отметила, что никогда ранее не встречалась с таким поведением у осьминогов. "Он явно не стесняется камеры", — пошутила она.

Женщина предположила, что осьминог был просто голоден и недоволен тем, что люди помешали его утренней охоте.


Фото: кадр из видео.

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