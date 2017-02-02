В Австралии осьминог попытался напасть на дайвера

Надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.

Жительница австралийского Мельбурна во время дайвинга сняла на видео потревоженного осьминога, который оказался не на шутку рассержен, передает передает РИА Новости





Устрашающе надувшись, моллюск в несколько раз увеличился в размерах и изменил цвет. Затем он попытался оттолкнуть дайвера.





На своей странице в Facebook автор видео отметила, что никогда ранее не встречалась с таким поведением у осьминогов. "Он явно не стесняется камеры", — пошутила она.





Женщина предположила, что осьминог был просто голоден и недоволен тем, что люди помешали его утренней охоте.







