Казахстан остался без медалей в третий день Универсиады-2017

2 февраля 2017, 01:29

2 февраля будет разыграно 11 комплектов медалей.


По итогам третьего медального дня Универсиады-2017 в Алматы копилка сборная Казахстана осталась без наград.

Всего сегодня было разыграно семь комплектов, неплохо проявили себя россияне, которые уверенно лидируют в командном зачете — 10-8-3. На втором месте теперь японцы — 2-5-1, Казахстан замыкает тройку лучших — 2-2-4.

2 февраля будет разыграно 11 комплектов медалей.

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Источник: Sports.kz.

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