Освобожденные по амнистии заключенные вышли на свободу в Атырау

Всего в городской суд №2 города Атырау на рассмотрение о применении акта амнистии к осужденным было направлено 53 дела.

Первые трое заключенных, освобожденных по амнистии, вышли на свободу из учреждения УГ 157/9 в Атырау, сообщает сообщает Казинформ





«Вышедшие на свободу попали под амнистию, объявленную в честь 25-летия независимости страны. Двое из них - это жители нашей области, отбывавшие наказание за кражи, еще один житель соседней Западно-Казахстанской области был осужден за мошенничество. Основной срок наказания они уже отбыли. Всего в городской суд №2 города Атырау на рассмотрение о применении акта амнистии к осужденным нами было направлено 53 дела», - сообщил начальник учреждения УГ 157/9 Бакытжан Илюпов.





А. Соколов.



