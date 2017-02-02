Освобожденные по амнистии заключенные вышли на свободу в Атырау
2 февраля 2017, 01:48
Всего в городской суд №2 города Атырау на рассмотрение о применении акта амнистии к осужденным было направлено 53 дела.
Первые трое заключенных, освобожденных по амнистии, вышли на свободу из учреждения УГ 157/9 в Атырау, сообщает Казинформ.
«Вышедшие на свободу попали под амнистию, объявленную в честь 25-летия независимости страны. Двое из них - это жители нашей области, отбывавшие наказание за кражи, еще один житель соседней Западно-Казахстанской области был осужден за мошенничество. Основной срок наказания они уже отбыли. Всего в городской суд №2 города Атырау на рассмотрение о применении акта амнистии к осужденным нами было направлено 53 дела», - сообщил начальник учреждения УГ 157/9 Бакытжан Илюпов.
А. Соколов.
Фото: express-k.kz.
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