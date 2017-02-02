Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Освобожденные по амнистии заключенные вышли на свободу в Атырау

2 февраля 2017, 01:48

Всего в городской суд №2 города Атырау на рассмотрение о применении акта амнистии к осужденным было направлено 53 дела.


Первые трое заключенных, освобожденных по амнистии, вышли на свободу из учреждения УГ 157/9 в Атырау, сообщает Казинформ.

«Вышедшие на свободу попали под амнистию, объявленную в честь 25-летия независимости страны. Двое из них - это жители нашей области, отбывавшие наказание за кражи, еще один житель соседней Западно-Казахстанской области был осужден за мошенничество. Основной срок наказания они уже отбыли. Всего в городской суд №2 города Атырау на рассмотрение о применении акта амнистии к осужденным нами было направлено 53 дела», - сообщил начальник учреждения УГ 157/9 Бакытжан Илюпов.

А. Соколов.

Фото: express-k.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...