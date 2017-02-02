Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
2 февраля 2017, 02:00
Предшественником Тиллерсона на посту главы американской дипломатии был демократ Джон Керри.
Сенат американского Конгресса одобрил сегодня назначение Рекса Тиллерсона новым госсекретарем США, сообщает ТАСС.
От нефти к дипломатии
Тиллерсон стал 69-м госсекретарем США. До этого он являлся руководителем американского нефтегазового гиганта - компании ExxonMobil. Приглашение стать руководителем американского внешнеполитического ведомства 64-летний Тиллерсон получил от нового президента США республиканца Дональда Трампа. Предшественником Тиллерсона на посту главы американской дипломатии был (с 2013 года) демократ Джон Керри.
Взгляды на отношения с Россией
Выступая в январе в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, Тиллерсон заявил, что Вашингтону необходим "открытый и откровенный диалог" с Москвой. "Мы должны без прикрас видеть свои отношения с Россией. Россия на сегодняшний день представляет опасность, но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов", - утверждал Тиллерсон.
По его мнению, союзники США по НАТО "справедливо встревожены вновь усиливающейся Россией".
"Но это произошло в отсутствие американского лидерства; эта дверь была оставлена незапертой, подавались непреднамеренные сигналы. Мы откручивали назад педали по обязательствам, взятым перед союзниками. Мы посылали слабые или смешанные сигналы, при которых "красные линии" превращались в зеленый свет. Мы не признавали того, что Россия думает не так, как мы", - считает новый госсекретарь США.
С его точки зрения, "одними только словами не смести в сторону неровную и временами задиристую историю отношений между нашими странами".
"Но нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее устремлений, чтобы мы знали, как прокладывать собственный курс. Где возможно сотрудничество с Россией в достижении общих интересов - таких, как ослабление глобальной угрозы терроризма, - нам следует рассматривать такие варианты. Где сохраняются важные разногласия, нам следует твердо стоять на страже интересов Америки и ее союзников. Россия должна знать, что мы будем подотчетны по своим обязательствам и обязательствам своих союзников, и что Россия должна нести ответственность за свои действия", - убежден Тиллерсон.
В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".
Дмитрий Кирсанов.
Фото: AFP 2017/ Eric Piermont.
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