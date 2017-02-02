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В Сети появились фотографии номера отеля, где нашли мертвого казахстанца

2 февраля 2017, 02:08

Судя по всему, пара сильно злоупотребляла алкоголем, об этом свидетельствует множество пустых бутылок из-под местного спиртного.


Портал pattayaone.news опубликовал фотографии номера отеля, где был найден мертвым гражданин Казахстана.

Напомним, полицейские обнаружили тело казахстанского туриста в одном из отелей в курортном тайском городе Паттайя. Полицейские обнаружили в комнате обнаженное тело мужчины, рядом на кровати лежала девушка в сильном алкогольном опьянении, которая плакала и ничего не могла объяснить следователям.

Предварительный осмотр трупа показал, что смерть наступила, предположительно, за сутки до того, как было обнаружено тело. Судя по всему, пара сильно злоупотребляла алкоголем, об этом свидетельствует множество пустых бутылок из-под местного спиртного, найденных повсюду в комнате.

В МИД РК сообщили, что 41-летний казахстанец являлся жителем Алматы. В настоящее время местные правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Посольство Казахстана в Таиланде проинформировало родственников погибшего, сообщили в МИД.



Фото: pattayaone.news.

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