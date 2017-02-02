На всей территории Казахстана в четверг ожидается снег
2 февраля 2017, 06:00
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
На территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются снег, на юге, юго-восточных областях республики осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК..
Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман, ночью местами, днем на болшей части усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Палодарской областях местами низовая метель, туман. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами метель, усиление ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами туман, гололед, в Жамбылской области местами, в Южно-Казахстанской области местами утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами туман, гололед. В Мангыстауской области местами ожидается гололед, метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами усиление 18 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами низовая метель, ночью и утром туман, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем -2° преимущественно ясно.
В Астане днем -13° облачно.
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Фото: 24news.com.ua
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