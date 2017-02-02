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В сети изумились оптической иллюзии с туристом, победившим гравитацию

2 февраля 2017, 06:50

В реальности же разгадка иллюзии крайне проста: турист, позирующий для фотографии, принял горизонтальное положение и оперся рукой на брусчатку.


Пользователи Интернета обсуждают фотографию, на которой запечатлен турист, облокотившийся на брусчатку Великой Китайской стены, пишет РИА Новости.

На снимке, на первый взгляд, не происходит ничего необычного: мужчина стоит, прислонившись рукой к достопримечательности. Однако на заднем плане видны туристы, которые словно идут по боковой стене.

Необычный снимок опубликовал пользователь Imgur с ником TheGrisGrisMan. Пользователи задаются вопросом, кто на самом деле пытается ходить по стенам – герой фотографии или туристы вдалеке. При этом некоторые выдвигают предположение, что, поскольку действие происходит на Великой Китайской стене, "технически" оба варианта верны.



В реальности же разгадка иллюзии крайне проста: турист, позирующий для фотографии, принял горизонтальное положение и оперся рукой на брусчатку.

Фото: Imgur

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