Американская певица Бейонсе беременна
2 февраля 2017, 07:07
Певица сообщила новость в своем "Инстаграме"
Американская поп-звезда Бейонсе в среду объявила, что снова беременна - в этот раз двойней, передает Би-би-си.
Певица сообщила новость в своем "Инстаграме": "Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания".
У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.
Фото: социальные сети
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