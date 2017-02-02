Американская певица Бейонсе беременна

Американская поп-звезда Бейонсе в среду объявила, что снова беременна - в этот раз двойней, передает Би-би-си.





Певица сообщила новость в своем "Инстаграме": "Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания".





У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.



