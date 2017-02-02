Экс-клерк из Казахстана снял трэш года

Тимур Турисбеков рассчитывает на народное финансирование для сериала «Пули справедливости», в котором сыграл сам Дэнни Трехо, сообщает Ридус.





Во время Третьей Мировой Войны американское правительство запускает секретный проект с кодовым названием «Армейский бекон», в целях создания сверхсолдат путем скрещивания людей со свиньями. Четверть века спустя гибрид под названием «свинорыл» занимает верх пищевой цепочки, поедая и разводя людей на фермах.





«Роб Джастис — бывший охотник за головами, работающий на последний фронт борьбы человечества — группу повстанцев, прячущихся глубоко под землей в секретном ядерном бункере. Его миссия — узнать, как свинорылы пришли к власти и уничтожить их», — гласит краткое описание сюжета «Пули справедливости», чей тизер становится хитом в Сети.





Вместе с культовым для трэш-кино актером Дэнни Трехо в «Пулях справедливости» снимается Тимур Турисбеков — он же выступил продюсером проекта. В эти минуты Турисбеков активно проводит краудфандинг-кампанию на портале Indiegogo, рассчитывая на помощь поклонников жанра: по его словам, весь материал грядущего сериала уже отснят, народное финансирование должно покрыть затраты на постпродакшн.



