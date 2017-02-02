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Facebook проиграл дело о краже технологий виртуальной реальности на $500 млн

2 февраля 2017, 07:51

ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook.


Коллегия присяжных федерального суда американского города Даллас (штат Техас) признала компанию Oculus, принадлежащую социальной сети Facebook, виновной по делу о краже технологий виртуальной реальности у разработчика видеоигр ZeniMax Media с суммой убытков в размере $500 млн, сообщает ТАСС.

В январе основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде, где отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности, заявив, что "продукты Oculus основаны на технологиях Oculus".

ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности.

Иск против компании частично относится к программисту и директору по технологиям Oculus по имени Джон Кармэк. Кармэк долгое время работал в компании id Software до того, как ее приобрела ZeniMax. Теперь последняя обвиняет его в том, что он украл компьютерный код ZeniMax, чтобы помочь Oculus в разработке новых технологий.

Facebook приобрела Oculus весной 2014 года вместе с правами на технологии трехмерной виртуальной реальности. В феврале 2015 года компания открыла новый отдел, занимающийся исследованиями виртуальной коммуникации.

Фото: GreyLib


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