Facebook проиграл дело о краже технологий виртуальной реальности на $500 млн

В январе основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в суде, где отверг обвинения в краже интеллектуальной собственности, заявив, что "продукты Oculus основаны на технологиях Oculus".





ZeniMax Media подал в суд на стартап Oculus в 2014 году, когда его уже пытался приобрести Facebook. ZeniMax обвинила Oculus в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности.





Иск против компании частично относится к программисту и директору по технологиям Oculus по имени Джон Кармэк. Кармэк долгое время работал в компании id Software до того, как ее приобрела ZeniMax. Теперь последняя обвиняет его в том, что он украл компьютерный код ZeniMax, чтобы помочь Oculus в разработке новых технологий.





Facebook приобрела Oculus весной 2014 года вместе с правами на технологии трехмерной виртуальной реальности. В феврале 2015 года компания открыла новый отдел, занимающийся исследованиями виртуальной коммуникации.





Фото: GreyLib



