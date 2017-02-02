В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей
2 февраля 2017, 08:18
Кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.
В Шымкенте столкнулись пассажирский автобус и маршрутка, полные людей. Жуткая авария произошла около 19:00 1 февраля на пересечении проспекта Тауке-хана с улицей Аймаутова, передает Отырар TV.
В аварии, где столкнулись автобус, следовавший маршрутом № 93 и пассажирская ГАЗель № 77, множество пострадавших.
Кареты скорой помощи увезли в больницы Шымкента семь пострадавших пассажиров.
Прохожие, видевшие саму аварию, рассказывают, что пассажиры маршрутки во время удара вылетали из окон. На месте жуткого ДТП работали дознаватели полиции и несколько бригад медиков.
Фото: Отырар TV
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