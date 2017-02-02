В Сеуле разочарованы выходом Пан Ги Муна из президентской гонки

Депутат от правящей партии "Сэнури" Ким Мен Ен выразил сочувствие Пан Ги Муну, который заявил о своем разочаровании эгоизмом южнокорейских политиков. Другой представитель "Сэнури" Ким Сон Вон назвал этот шаг Пан Ги Муна "большой потерей" и выразил надежду на то, что бывший генсек ООН "применит свой богатый опыт на других направлениях работы".

Депутат от оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ко Ен Чжин заявил, что решение Пан Ги Муна "необходимо уважать", хотя оно и "расстроило граждан" Южной Кореи. В этой связи политик подчеркнул важность строгой проверки компетентности кандидатов в президенты, поскольку на лидере страны лежит большая ответственность.





Солидарность с этой позицией выразили и в оппозиционных Народной партии и партии "Парын". Представитель последней Чан Чжэ Вон, в частности, заявил, что озвученная Пан Ги Муном причина "должна заставить политические круги задуматься над своими действиями".





Бывший генеральный секретарь ООН в среду внезапно отказался выставлять свою кандидатуру на предстоящих в текущем году президентских выборах в Республике Корея. "Я откажусь от своего искреннего стремления добиться изменений в политике и объединения страны под моим руководством", - сказал Пан Ги Мун, добавив, что разочаровался в некоторых политиках и считает бессмысленным работать вместе с ними.



