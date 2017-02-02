Почти пять миллионов человек подписали петицию против политики Трампа

На прошлой неделе президент Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.





"В этом нет никакого величия, мир отвергает нагнетание страха, ненависти и нетерпимости", — говорится в тексте петиции.