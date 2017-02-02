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Почти пять миллионов человек подписали петицию против политики Трампа

2 февраля 2017, 08:45

На прошлой неделе президент Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов".


Более 4,9 миллиона человек поставили свои подписи под петицией против политики нового президента США Дональда Трампа на сайте общественного движения Avaaz, передает РИА Новости.

На прошлой неделе президент Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"В этом нет никакого величия, мир отвергает нагнетание страха, ненависти и нетерпимости", — говорится в тексте петиции.

Фото: AFP

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