Хиллари Клинтон напишет книгу о борьбе с Трампом за пост президента США

Бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон напишет книгу с личными воспоминаниями, в которую в том числе войдут и ее впечатления о президентской гонке, сообщает РБК





Как ожидается, книга выйдет в сентябре 2017 года. Ее название пока неизвестно, однако Клинтон уже приступила к ее написанию. По словам издателя, книга будет содержать «истории из ее жизни, вплоть до впечатлений от президентской кампании 2016 года» и размышления Клинтон о будущем.





Хиллари Клинтон являлась кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Она уступила республиканцу Дональду Трампу по итогам голосования выборщиков. В то же время, по числу проголосовавших за нее граждан она опередила своего конкурента почти на три миллиона голосов.





В своем поражении она обвинила директора ФБР Джеймса Коми. По ее словам, причиной неудачи на выборах стало то, что глава ФБР незадолго до выборов решил отправить в конгресс письмо с уведомлением о возобновлении расследования относительно ее переписки в бытность госсекретарем США.



