Заключенные тюрьмы в США захватили заложников "из-за Трампа"
2 февраля 2017, 09:11
Заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр взяли в заложники пятерых надзирателей.
Один из заключенных связался с журналистами местной газеты News Journal и сообщил, что причиной захвата заложников является президент США Дональд Трамп. "[Причина] - все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы значем, что в тюрьме все изменится к худшему", - заявил он, передает Русская служба BBC.
К тюрьме в Смирне съехались десятки полицейских. Одного заложника отпустили ранее. Сообщается, что он получил ранения, не угрожающие жизни.
Состояние других заложников не уточняется. Сейчас продолжаются переговоры.
Заключенные связались с журналистами с помощью невесты одного из заключенных и женщины, представившейся корреспондентам как мать одного из заложников.
Во время разговора с журналистам один из заключенных заявил, что они требуют эффективной реабилитации для всех, кто находится в тюрьме.
Приоритетом для них являются образвательные программы в тюрьме, заявил звонивший. Также заключенные хотят знать, как распределяются выделяемые на тюрьму деньги.
Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.
Фото ABC
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