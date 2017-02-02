Заключенные тюрьмы в США захватили заложников "из-за Трампа"

Заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр взяли в заложники пятерых надзирателей.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты News Journal и сообщил, что причиной захвата заложников является президент США Дональд Трамп. "[Причина] - все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы значем, что в тюрьме все изменится к худшему", - заявил он, передает передает Русская служба BBC





К тюрьме в Смирне съехались десятки полицейских. Одного заложника отпустили ранее. Сообщается, что он получил ранения, не угрожающие жизни.





Состояние других заложников не уточняется. Сейчас продолжаются переговоры.





Заключенные связались с журналистами с помощью невесты одного из заключенных и женщины, представившейся корреспондентам как мать одного из заложников.





Во время разговора с журналистам один из заключенных заявил, что они требуют эффективной реабилитации для всех, кто находится в тюрьме.





Приоритетом для них являются образвательные программы в тюрьме, заявил звонивший. Также заключенные хотят знать, как распределяются выделяемые на тюрьму деньги.





Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.



