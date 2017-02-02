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США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт

2 февраля 2017, 09:14

Держатели грин-карт из семи мусульманских стран, гражданам которых запрещен въезд в США, могут свободно посещать Америку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.


27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому все программы приема беженцев приостанавливаются на 120 дней, а гражданам семи мусульманских стран запрещается въезд в США на 90 дней, передает Русская служба BBC.

Решение Трампа вызвало многотысячные протесты по всей Америке. Одним из самых противоречивых положений было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда.

1 февраля Спайсер уточнил, что обладателям грин-карт не нужно подавать такую заявку, они могут попасть в США беспрепятственно. Соответствующие изменения будут внесены в указ президента.

Указ Трампа вызвал протесты гражданского общества, чиновников и бизнесменов. Руководители крупных компаний в сфере здравоохранения, технологии и образования раскритиковали указ, отметив, что ограничения на прием мигрантов помешают им нанимать квалифицированных сотрудников.
Штаты Вашингтон, Массачусетс, Нью-Йорк и Вирджиния намерены оспаривать указ Трампа в суде.

Фото GETTY IMAGES

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