Германия начнет платить беженцам за возвращение на родину

Министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы «Начальная помощь плюс» (Starthilfe Plus. — «Известия»). Для ее финансирования федеральное правительство выделило на нынешний год €40 млн. В ведомстве «Известиям» рассказали, какие суммы и при каких условиях сможет получить беженец, пожелавший вернуться домой. Само решение вызвало неоднозначную реакцию в немецком обществе, а эксперты полагают, что таким образом канцлер ФРГ Ангела Меркель стремится набрать политические очки в преддверии выборов.





По сообщению министерства, программа нацелена на стимулирование мигрантов добровольно возвращаться на родину. Возможность по собственной инициативе покинуть Германию для многих приезжих лучше, чем депортация в случае отказа в предоставлении убежища.





Официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ Йоханнес Димрот рассказал «Известиям», что программа начала действовать с 1 февраля 2017 года и под нее подпадают мигранты из 45 стран, за исключением государств Западных Балкан. Основой программы является принцип добровольного возврата. Беженцам, которые решат вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено €1,2 тыс. В свою очередь, тем, кому отказали, выплатят €800 при условии, что они не будут подавать апелляцию.





Финансовые компенсации предназначены для лиц от 12 лет и старше. Выплата денег будет осуществляться в два этапа. Половину мигрант получит при выезде из Германии, еще половину — через шесть месяцев проживания в стране своего происхождения.





Новая программа дополнит «Реинтеграционную и эмиграционную программу для беженцев в Германии», в соответствии с которой беженцам оплачивают выезд из ФРГ и предоставляют €200 на дорожные расходы (детям до 12 лет — половину суммы). Программа также предусматривает выплату начальной помощи в размере €300–500.





Немецкий эксперт по вопросам миграционной политики Катарина Эндерс отмечает, что эффективность политики, проводимой немецкими властями в отношении беженцев, носит сомнительный характер.





— Необходимо учитывать причины, которые побудили большинство беженцев оставить дома. Это нищета, отсутствие перспектив, дискриминация и война. Одноразовая выплата не сможет компенсировать проблемы, с которыми мигранты столкнутся, вернувшись на родину. Многие беженцы также заплатили немалые деньги посредникам, чтобы попасть в Европу. Поэтому в случае отказа со стороны немецких властей беженцы постараются получить убежище в другой европейской стране или максимально продлить свое присутствие в Европе, — рассказала Катарина Эндерс.





По словам эксперта, новая программа вошла в активную фазу реализации в преддверии парламентских выборов в стране. С учетом того что канцлер ФРГ Ангела Меркель теряет поддержку избирателей из-за непопулярных решений по мигрантам, таким образом она стремится удержаться на лидирующих позициях в рейтингах.





— Многие жители взволнованы большим потоком беженцев и сомневаются в способности властей интегрировать такое количество приезжих в немецкое общество. Это является главной причиной подъема популярности «правых партий» в ФРГ. Таким образом, правящая партия во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель старается принимать меры, которые успокоят немцев перед грядущими выборами в Германии, — подчеркнула Эндерс.





Однако даже это не спасает ситуацию. По мнению многих жителей Германии, канцлер несет фактически личную ответственность за охвативший страну миграционный кризис, пытаясь при этом разрешить его за счет денег немецких налогоплательщиков.





— Сначала немецкие власти приглашали беженцев на свою территорию, а теперь от них стараются избавиться с помощью финансовых компенсаций. Необходимо учитывать, что поток беженцев формируется в основном из стран, где идет война, свирепствует голод или разгул терроризма, — поделилась своим мнением жительница Берлина Анна.





Особую остроту вопрос о беженцах приобретает в контексте предстоящих выборов в бундестаг осенью 2017 года. В этом смысле поиск оптимальных решений проблемы станет ключевым фактором политического успеха для действующего канцлера Ангелы Меркель, которая намерена пойти на четвертый срок.



