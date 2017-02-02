3 февраля в Астане по пр.Кабанбай батыра(Салтанат Сарайы)проведут демонтаж пешеходного перехода
2 февраля 2017, 09:20
Для безопасного перехода пр. Кабанбай батыра необходимо проследовать до пересечения пр. Кабанбай батыра-Кургальжинская трасса и воспользоваться светофорной сигнализацией.
03 февраля 2017 года на основании предписания Управления административной полиции ДВД города Астаны от 21.10.2016 года №5-5-5-56/1338 в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет демонтирован нерегулируемый пешеходный переход по проспекту Кабанбай батыра (Салтанат Сарайы).
Учитывая, расположение нерегулируемого пешеходного перехода вблизи существующего регулируемого перекрестка пр. Кабанбай батыра-Кургальжинская трасса (обустроенный светофорной сигнализацией), а также категорию автомобильной дороги (пр. Кабанбай батыра) и технические параметры (6 полос движения, интенсивность движения) в целях исключения создания аварийных ситуаций участниками дорожного движения при осуществлении перехода пешеходами, предусмотрен демонтаж нерегулируемого пешеходного перехода расположенного на проезжей части пр. Кабанбай батыра.
В целях неконтролируемого выхода пешеходов на проезжую часть пр. Кабанбай батыра после демонтажа дорожных знаков и дорожной разметки, предусмотрено обустройство ограждений вдоль дороги.
Для безопасного перехода пр. Кабанбай батыра необходимо проследовать до пересечения пр. Кабанбай батыра-Кургальжинская трасса и воспользоваться светофорной сигнализацией.
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