Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Китае под завалами обрушившегося жилого дома находятся шесть человек

2 февраля 2017, 09:26

Сообщается, что частично обрушились три секции пятиэтажного жилого дома.


Под завалами обрушившегося на востоке КНР жилого дома находятся шесть человек, сообщает в четверг портал Sina со ссылкой на спасателей, передает РИА Новости.

Инцидент произошел примерно в 8.05 по местному времени (3.05 мск) в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжоу. Сообщается, что частично обрушились три секции пятиэтажного жилого дома.

На место происшествия были направлены восемь бригад спасателей, насчитывающие в общей сложности более 100 человек.

В настоящий момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Причина обрушения выясняется. Информация о погибших или раненых пока не поступала.

Фото © AP Photo/ Ng Han Guan

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...