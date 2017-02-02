В Китае под завалами обрушившегося жилого дома находятся шесть человек

Под завалами обрушившегося на востоке КНР жилого дома находятся шесть человек, сообщает в четверг портал Sina со ссылкой на спасателей,

Инцидент произошел примерно в 8.05 по местному времени (3.05 мск) в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжоу. Сообщается, что частично обрушились три секции пятиэтажного жилого дома.





На место происшествия были направлены восемь бригад спасателей, насчитывающие в общей сложности более 100 человек.





В настоящий момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Причина обрушения выясняется. Информация о погибших или раненых пока не поступала.