В Китае под завалами обрушившегося жилого дома находятся шесть человек
2 февраля 2017, 09:26
Сообщается, что частично обрушились три секции пятиэтажного жилого дома.
Под завалами обрушившегося на востоке КНР жилого дома находятся шесть человек, сообщает в четверг портал Sina со ссылкой на спасателей, передает РИА Новости.
Инцидент произошел примерно в 8.05 по местному времени (3.05 мск) в уезде Вэньчэн городского округа Вэньчжоу. Сообщается, что частично обрушились три секции пятиэтажного жилого дома.
На место происшествия были направлены восемь бригад спасателей, насчитывающие в общей сложности более 100 человек.
В настоящий момент на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Причина обрушения выясняется. Информация о погибших или раненых пока не поступала.
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan
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