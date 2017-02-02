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На выборах президента Туркмении начинается досрочное голосование

2 февраля 2017, 09:32

Выборы президента Туркменистана назначены на 12 февраля.


Согласно статье 73 Избирательного кодекса Туркменистана, избиратель, не имеющий возможности находиться в день выборов по месту своего жительства, вправе досрочно проголосовать на избирательном участке. Сделать это избиратели смогут со 2 по 11 февраля с 08.00 до 18.00 по местному времени, передает РИА Новости.

На выборах будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно новой Конституции, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон устанавливает, что президентом может быть избран гражданин, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

Амангельды Нурмурадов
Фото © РИА Новости. Рамиль Ситдиков

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