Мария Шарапова: Было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать

— Лучшее, что случилось с вами в 2016 году.

— Лучшее — это то, что мне удалось отдохнуть от физического стресса. У меня появилась возможность не думать о турнирах, о следующем матче. Появилась возможность побыть с родными, с семьей. Провести праздники с друзьями.

— Скучали по таким вещам?

— Я не знала, что по ним скучала, пока они не вернулись в прошлом году.

— А по турнирам, по эмоциям, которые они дают, соскучились?

— Мне было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать. А на то, что я не играла в турнирах Большого шлема и в других соревнованиях, сильно внимания не обращала.





— Шамиль Тарпищев (президент Федерации тенниса России) сказал, что рассчитывает на ваше участие в следующей Олимпиаде и даже на то, что вы выиграете там золото.

— Пока что у меня планов таких далеких нет. Я просто не думаю об этом. Пока что я думаю о турнире в Штутгарте, о возвращении. Что будет в Токио, буду ли я там играть — это большой вопрос. Я ни с кем эту тему не обсуждала. Я бы хотела сыграть, если позволит организм. Но как он будет реагировать? Что будет в моей жизни? Я не знаю. Поэтому еще рано говорить о том, что я сыграю за сборную.





— Думаете ли вы об окончании спортивной карьеры?