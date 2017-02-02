В Китае ДТП с участием автобуса и внедорожника унесло жизни пяти человек
2 февраля 2017, 10:01
Все погибшие находились во внедорожнике.
Автобус и внедорожник столкнулись на трассе в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, погибли пять человек, сообщает в четверг агентство Синьхуа, передает РИА Новости.
Авария произошла в район Цзиньчэнцзян городского округа Хэчи. Все погибшие находились во внедорожнике.
В настоящий момент продолжается установление причин ДТП.
Фото с сайта chto-proishodit.ru
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