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Нурсултан Назарбаев переговорил с премьер-министром Пакистана

 

Состоялся телефонный разговор Главы государства с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Навазом Шарифом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита премьер-министра Пакистана в Казахстан в августе 2015 года.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Пакистаном.

Н.Шариф пригласил Нурсултана Назарбаева принять участие в Саммите Организации экономического сотрудничества, который состоится в марте текущего года в Исламабаде.

Учитывая председательство Республики Казахстана в Комитете по Афганистану в рамках непостоянного членства республики в Совете Безопасности ООН, стороны также обменялись мнениями по ситуации в Исламской Республике Афганистан. Была выражена общая позиция, заключающаяся в заинтересованности достижения мира и стабильности, внутренней гармонии в этой стране.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ШОС.

Разговор состоялся по инициативе пакистанской стороны.

 

2 февраля 2017, 10:00
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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