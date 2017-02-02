В США предложили ввести санкции против Тегерана

Четверо конгрессменов-республиканцев, возглавляющих группу по делам Израиля, подготовили и внесли новый законопроект о введении санкций против Ирана в связи с программой разработки баллистических ракет и поддержкой терроризма, передает передает "Интерфакс"





"Питер Роскэм, Ли Зельдин, Леонарод Ланс, Даг Лэмборн представили проект закона о введении санкции в отношении Ирана в связи с поддержкой терроризма со стороны Исламской Республики, нарушением прав человека и программой разработки баллистических ракет", - говорится в сообщении, размещенном на сайте одного из авторов, конгрессмена от штата Иллинойс Питер Роскэма.





"Иран насмехается над международным сообществом, осуществляя ракетную программу, поддержку терроризма, и нарушая права человека. США не будут сидеть сложа руки", - подчеркнул Роскэм.





Согласно сообщению, законопроект предусматривает "введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской авиакомпании Mahan Air, которая якобы помогает КСИР "в распространении терроризма и воинственности", документом также предусмотрено "расширение существующих и введение новых санкций против Ирана за его вопиющие нарушения прав человека".





Кроме того, предлагается ввести "новые санкции против лиц, оказывающих Ирану поддержку программе в области разработки баллистических ракет", а также наложить санкции на тех, кто "задействован в секторах экономики Ирана, осуществляющих прямую или косвенную поддержку программе разработки баллистических ракет".





"Кодифицировать существующие запреты на прямой и косвенный доступ Ирана к финансовой системе США, уточняя и ужесточая условия, при которых президент может исключить Иран или любую другую страну из перечня государств-спонсоров терроризма", - отмечается в сообщении.



