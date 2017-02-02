В частности, изменения внесены в «Правила проведения обязательных медицинских осмотров», а именно:

подпункт 6) пункта 13 изложен в следующей редакции:

«6) оформляет экспертное заключение врачебной комиссии о профессиональной пригодности с учетом медицинской документации с места жительства независимо от вида медицинского осмотра. При этом заключение врачебной комиссии лицам, которым противопоказана работа во вредных и (или) опасных условиях труда, не выдается. Экспертное заключение в течение трех рабочих дней направляется работодателю, с одновременным извещением лица, которому противопоказана работа с вредными производственными факторами.»;

Также подпункт 1) пункта 14 изложен в новой редакции:

«1) составляет не позднее 1 декабря список лиц подлежащих обязательному медицинскому осмотру по форме, согласно приложению 3-1 к настоящим Правилам руководствуясь Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 175 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10987) с последующим согласованием с территориальными подразделениями ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в том числе на транспорте)»;

пункт 33 исключен

Пункт 34 дополнен:

«34. Работники административно-хозяйственной службы: бухгалтер, сторож, дворник, служба охраны, технический персонал для уборки служебно-административных помещений не входят в перечень декретированной группы населения.»;

Перечень работников, подлежащих обязательным медицинским врачебным осмотрам, а также кратность и объем лабораторных и функциональных исследований лиц, работающих на эпидемиологический значимых объектах согласно приложению 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к приказу;

Дополнен формой списка лиц подлежащих к обязательным медицинским осмотрам приложением 3-1 согласно приложению 3 к приказу.

Изменен пункт 38 в «Правилах выбора, монтажа и эксплуатации приборов учета воды в системах водоснабжения и водоотведения»:

«38. Нарушения требований пунктов 6-9, 13-15 настоящих Правил признаются равным к нарушению метрологических норм и правил, об устранении которых должностными лицами, осуществляющими государственный метрологический контроль выдаются обязательные для исполнения предписания».

Также изменения были внесены в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии, акта приемки объекта в эксплуатацию».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.