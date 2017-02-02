Трамп лично встретил гроб с телом погибшего в Йемене солдата
2 февраля 2017, 10:19
Президента сопровождали его дочь Иванка и сенатор от штата.
Сегодня штат Делавэр посетил президент Америки Дональд Трамп, передает телеканал "Россия 24".
Он отправился на базу ВВС США, чтобы лично встретить рейс с телом погибшего в Йемене американского военнослужащего. Президента сопровождали его дочь Иванка и сенатор от штата.
Военный погиб в ходе операции США против террористической группировки "Аль-Каида" в Йемене. Это первый случай гибели американского солдата за две недели президентства Трампа.
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