Пойманный пьяным за рулем футболист «Ливерпуля» лишился водительских прав

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Роберто Фирмино на год лишен водительских прав и заплатит 23,5 тысячи евро штрафа за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на ESPN.





25-летнего бразильца задержали в канун католического Рождества, 24 декабря. Он прошел тест, после чего его обвинили в вождении в состоянии алкогольного опьянения.





«Прошу прощения у клуба, тренера, моих товарищей по команде и болельщиков за данную ситуацию сказал Фирмино. То, что я сделал, было неправильно и является плохим примером», — заявил Фирмино.





9 января в дом Фирмино в Ливерпуле проникли воры и украли вещи на общую сумму 70 тысяч фунтов стерлингов. Добычей злоумышленников стали часы, драгоценности и одежда.





Фирмино перешел в «Ливерпуль» в июне 2015 года. С тех пор полузащитник принял участие в 50 матчах красных и забил 16 мячей. Кроме того, он провел 13 матчей и забил 5 мячей за сборную Бразилии.





Фото: Phil Noble / Reuters



