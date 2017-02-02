Названы причины драки между водителями у здания КНБ в Астане

«Полицейские проводят проверку по факту инцидента с участием водителей общественного транспорта и внедорожника , имевшего место 1 февраля около 21.00 часов по ул. Мəңгілік ел. В ходе предварительной проверки водитель автобуса пояснил, что внедорожник, не уступив дорогу, создал аварийную ситуацию. В результате между ними возник конфликт. В полицию с заявлением никто не обращался. Проверка продолжается», - прокомментировала инцидент руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова.



