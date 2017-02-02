Названы причины драки между водителями у здания КНБ в Астане
2 февраля 2017, 10:29
В ходе предварительной проверки водитель автобуса пояснил, что внедорожник, не уступив дорогу, создал аварийную ситуацию. В результате между ними возник конфликт.
В ДВД Астаны сообщили, что по факту инцидента с участием водителей общественного транспорта и внедорожника в Астане по ул. Мəңгілік ел проводится проверка, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Полицейские проводят проверку по факту инцидента с участием водителей общественного транспорта и внедорожника , имевшего место 1 февраля около 21.00 часов по ул. Мəңгілік ел. В ходе предварительной проверки водитель автобуса пояснил, что внедорожник, не уступив дорогу, создал аварийную ситуацию. В результате между ними возник конфликт. В полицию с заявлением никто не обращался. Проверка продолжается», - прокомментировала инцидент руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова.
По предварительной информации, в драке участвовал водитель пассажирского автобуса №70.
Напомним, в Астане произошла драка между водителями автобуса и внедорожника. Видеозапись была опубликована на странице "ztb_video" в Instagram. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся у обочины. Очевидцы попытались разнять конфликтующих. Причина потасовки также неизвестна.
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