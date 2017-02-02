Дело уральских сутенеров: Адвокат потерпевших просит ужесточить наказание

Адвокат потерпевших по делу уральских сутенеров Айгуль Орынбекова заявила ходатайство в апелляционную коллегию с просьбой вменить подсудимым еще несколько статей уголовного кодекса , сообщает корреспондент портала , сообщает корреспондент портала "Мой Город"





Напомним , в Уральске сутенеры в течение нескольких лет принуждали девушек заниматься проституцией, при этом всю прибыль они забирали себе. Девушки не раз пытались сбежать, однако те возвращали девушек и избивали. Позже потерпевшие все-таки решили обратиться в правоохранительные органы.





1 февраля в областном суде состоялось заседание по апелляционным жалобам потерпевших и подсудимых Зейнуллина, Шаймарданова и Бактыгереева.





Представитель потерпевших Айгуль Орынбекова заявила, что изначально подсудимым вменялись две статьи - "Совершение преступления организованной преступной группой" и "Мошенничество". Однако сторона обвинения изменила их на статьи - "Неоднократное вовлечение в занятие проституцией с корыстной целью по предварительному сговору" и "Сводничество с корыстной целью по предварительному сговору". В связи с этим в суде первой инстанции она заявляла ходатайство о том, чтобы вернули прежнее обвинение, однако суд оставил его без рассмотрения.





- Сейчас я прошу суд исследовать вновь мое ходатайство и ужесточить наказание подсудимым. Кроме того, после допроса всех потерпевших были выявлены факты кражи чужого имущества, похищение человека и лишение его свободы. Но суд не обратил на это внимание и не вынес частное постановление по каждому из них. В связи с этим я сейчас прошу вновь изучить все обстоятельства уголовного дела и вынести по ним решение, - отметила адвокат. - Также я прошу суд удовлетворить материальные иски моих подзащитных.





Она пояснила, что в суде первой инстанции было допущено много нарушений. В частности, прокурор Жубанов не дал копию нового обвинительного листа потерпевшим на русском языке, а казахским языком они не владеют. Также, что касается ходатайства об изменении обвинения суд не вынес частного постановления, и поэтому они не смогли его вовремя обжаловать.





Решение по данному делу будет вынесено на следующем заседании.



