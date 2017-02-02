Президент Туркменистана спел под гитару перед избирателям
2 февраля 2017, 10:35
В ходе поездки президент встретился со строителями и рассказал о своей предвыборной программе.
Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения — «Счастья луч» (Bagt nury), сообщает Хроника Туркменистана.
В понедельник 30 января президент Бердымухамедов отправился в Ахалский велаят, где проконтролировал строительство газохимического комплекса по производству бензина из природного газа.
В ходе поездки президент встретился со строителями и рассказал о своей предвыборной программе.
Во время разговора один из строителей вдруг вызвался спеть для президента песню под гитару. Гитара была абсолютно расстроена, но присутствовавших это не смутило.
После этого внезапно гитару взял президент Бердымухамедов и сам спел для собравшихся свою песню «Bagt nury», которую впервые исполнил на новогоднем празднике месяц назад.
Гитара оказалась уже настроена.
«Сюрпризом для участников встречи стало сообщение главы государства о том, что он в качестве подарка женщинам страны в честь Международного женского дня приготовил несколько новых песен», — сообщает госинформагентство ТДХ.
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